В Афганистане талибы запретили выдачу паспортов осуждённым и должникам

24 августа 2025, 15:20

Фото: iStock/Sohrab Omar

В Афганистане вступили в силу новые правила, ограничивающие право граждан на получение заграничных паспортов. Об этом сообщил местный новостной портал Khaama Press со ссылкой на заявление национального паспортного управления.





Согласно обновлённой политике, паспорта не будут выдаваться следующим категориям граждан:

