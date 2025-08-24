В Афганистане талибы запретили выдачу паспортов осуждённым и должникам
В Афганистане вступили в силу новые правила, ограничивающие право граждан на получение заграничных паспортов. Об этом сообщил местный новостной портал Khaama Press со ссылкой на заявление национального паспортного управления.
Согласно обновлённой политике, паспорта не будут выдаваться следующим категориям граждан:
- лицам, имеющим судимость;
- гражданам, которым официально запрещён выезд за рубеж;
- детям без сопровождения законных представителей;
- лицам с невыполненными финансовыми обязательствами, включая неуплаченные долги.
Таким образом, власти де-факто существенно сузили круг лиц, имеющих возможность выезда за пределы страны. Для внутреннего пользования афганцы по-прежнему могут предъявлять удостоверение личности – так называемую «тазкиру», которая представлена как в бумажном, так и в электронном виде.
До прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году афганское законодательство допускало выдачу паспортов большинству граждан, и ограничения применялись, как правило, только к тяжёлым преступникам. Новая политика, по словам наблюдателей, отражает стремление талибов к ужесточению контроля над миграцией населения.