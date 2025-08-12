Пропавший в Афганистане российский этнограф обнаружен в изоляторе Кабула
Российский этнограф Святослав Каверин уже более трёх недель находится в изоляторе для иностранцев в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Каверин был задержан талибами, однако обстоятельства ареста до сих пор остаются неясными. В своих соцсетях сам этнограф предполагал, что причиной инцидента могла стать покупка сувениров, которые талибы могли принять за антиквариат, требующий специального разрешения на вывоз.
Канал уточняет, что в обращение в изоляторах, как правило, намного лучше, чем в афганских тюрьмах.
Напомним, что ещё в мае прошлого года МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Афганистан из-за сложной ситуации с безопасностью в стране.
