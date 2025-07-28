AFP: Павла Дурова снова вызвали на допрос во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова снова допрашивают в Париже с целью выяснить, использовался ли мессенджер как платформа для преступной деятельности, сообщает агентство «Франс Пресс».
Уточняется, что Дуров в сопровождении четырёх адвокатов приехал в офис двух следственных судей около 10 утра (около 11:00 по московскому времени) для допроса уже третьего с момента его задержания во Франции.
Напомним, что 4 августа 2024 года основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Дурову предъявили обвинения, одно из них — ведение сетевой платформы с целью проведения незаконных транзакций в составе преступной группы.
Читайте также: