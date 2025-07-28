AFP: Павла Дурова снова вызвали на допрос во Франции

28 июля 2025, 16:18

основатель Telegram Павел Дуров (Фото: Instagram*, @durov)

Основателя Telegram Павла Дурова снова допрашивают в Париже с целью выяснить, использовался ли мессенджер как платформа для преступной деятельности, сообщает агентство «Франс Пресс».