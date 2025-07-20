В Госдуме высказались о датах и поводах для блокировки WhatsApp*
Депутат Боярский: Называть даты и поводы для блокировки WhatsApp* преждевременно
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о преждевременности обсуждения конкретных дат и оснований для возможной блокировки WhatsApp* в России. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.
Боярский подчеркнул, что все иностранные цифровые платформы, включая WhatsApp*, имеют нерешенные вопросы по соблюдению российского законодательства. Среди ключевых претензий он назвал отсутствие локализации данных пользователей и недостаточные меры по противодействию мошенничеству.
«Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp* и похожих на него онлайн-сервисов) я считаю преждевременно», — отметил парламентарий.
Данное заявление прозвучало после комментариев первого замглавы комитета Антона Горелкина, который ранее допустил скорый уход мессенджера с российского рынка. Горелкин прогнозировал включение WhatsApp* в перечень ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.
WhatsApp* принадлежит Meta**, запрещённой в РФ
Деятельность Meta** запрещена в России как экстремистская