В Госдуме высказались о датах и поводах для блокировки WhatsApp*

20 июля 2025, 23:43

Депутат Боярский: Называть даты и поводы для блокировки WhatsApp* преждевременно

Фото: iStock/Urupong

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о преждевременности обсуждения конкретных дат и оснований для возможной блокировки WhatsApp* в России. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.





Боярский подчеркнул, что все иностранные цифровые платформы, включая WhatsApp*, имеют нерешенные вопросы по соблюдению российского законодательства. Среди ключевых претензий он назвал отсутствие локализации данных пользователей и недостаточные меры по противодействию мошенничеству.





«Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp* и похожих на него онлайн-сервисов) я считаю преждевременно», — отметил парламентарий.

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