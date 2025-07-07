В России призвали запретить празднование Ивана Купалы
Протоиерей Рыбаков призвал запретить празднование Ивана Купалы в России
В России необходимо запретить празднование Ивана Купалы и наказывать всех нарушителей. С таким предложением выступил протоиерей Виталий Рыбаков в беседе с изданием «Абзац».
Священнослужитель РПЦ уточнил, что этот праздник подрывает основы российского государственного строя. В связи с этим, языческие обряды необходимо официально запретить, а пропагандирующих их граждан наказывать по статье о создании секты.
Рыбаков добавил, что православное общество никогда не признавало праздник Ивана Купалы, который не имеет никаких исторических оснований.
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