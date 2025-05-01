AFP: в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты в возрасте 116 лет

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В Бразилии в возрасте 116 лет скончалась монахиня Ина Канабарру Лукас, которая являлась старейшей женщиной планеты. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет» — передает агентство.
Об этом изданию сообщили в Конгрегации сестер кармелиток, находящейся в городе Порту-Алегри. Там и проживала Канабарро Лукас. Она стала старейшей жительницей планеты после смерти японки Томико Итооки, которая скончалась в возрасте 116 лет.
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