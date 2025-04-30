Демограф предупредил о снижении рождаемости в России в течение ближайших 10 лет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Россия сталкивается с серьезной демографической проблемой. Падение рождаемости в стране достигнет своего пика к 2030 году, считает демограф Алексей Ракша.
Специалист отметил, что в стране сейчас в основном рожает поколение 90-х и начала 2000-х. Все это означает стремительное снижение рождаемости.
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«У нас сейчас демографическая яма. Сейчас рожает поколение 90-х и начала 2000-х. А людей этого поколения мало. Поэтому демографическая яма достигнет своего дна к 2030-му. Такая ситуация, как у нас сейчас с числом рождений, продлится ещё примерно 10 лет. Будет мало рождений», - заявил эксперт в интервью «Татар-информ».При этом Ракша отметил, что вопрос с рождаемостью в России обстоит лучше, чем в Евросоюзе. Эта проблема наблюдается и в Китае, но там все нивелируется за счет большой общей численности населения.
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