Орбита МКС была изменена из-за угрозы столкновения с космическим мусором

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Орбита МКС была увеличена на 540 м из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает официальный telegram-канал Роскосмоса.
«По данным ЦНИИмаш, в 01:10 мск были включены двигатели корабля "Прогресс МС-30", которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров» — говорится в сообщении.
Период обращения станции после совершения маневра практически достиг 93 минут. Средняя высота орбиты составляет 418,74 километров, а минимальная 417,86. Максимальное значение высоты составляет 438,05 километров.
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