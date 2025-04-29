Блогер Дима Масленников обратился к психологу после экстремального эксперимента

Фото: istock / Михаил Руденко
Популярный блогер Дима Масленников провел необычный эксперимент, после которого ему потребовалась помощь психолога. Молодой человек хотел почувствовать, как живут незрячие люди.
Для этого Масленников семь дней провел в полной темноте. В течение недели он жил своей обыденной жизнью. В ходе эксперимента у него были плотно заклеены глаза. Плюс к этому Дима носил специальную маску. Блогер на себе убедился, с какими проблемами сталкиваются незрячие.
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Для этого Масленников семь дней провел в полной темноте. В течение недели он жил своей обыденной жизнью. В ходе эксперимента у него были плотно заклеены глаза. Плюс к этому Дима носил специальную маску. Блогер на себе убедился, с какими проблемами сталкиваются незрячие.
«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — рассказал блогер в своем в телеграм-канале.В ходе эксперимента Масленников столкнулся с проблемами психологического характера. У него начались галлюцинации. Блогеру пришлось обратиться за помощью к специалисту.
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