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Блогер Дима Масленников обратился к психологу после экстремального эксперимента

Блогеру Диме Масленникову потребовалась психологическая помощь
Фото: istock / Михаил Руденко

Фото: istock / Михаил Руденко

Популярный блогер Дима Масленников провел необычный эксперимент, после которого ему потребовалась помощь психолога. Молодой человек хотел почувствовать, как живут незрячие люди.

Для этого Масленников семь дней провел в полной темноте. В течение недели он жил своей обыденной жизнью. В ходе эксперимента у него были плотно заклеены глаза. Плюс к этому Дима носил специальную маску. Блогер на себе убедился, с какими проблемами сталкиваются незрячие.

«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — рассказал блогер в своем в телеграм-канале.

В ходе эксперимента Масленников столкнулся с проблемами психологического характера. У него начались галлюцинации. Блогеру пришлось обратиться ​за помощью к специалисту.

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Перечислены самые популярные автомобили у россиян
Самыми популярными автомобилями среди россиян стали Lada Vesta и Kia Rio
29 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В первом квартале 2025 года россияне чаще всего покупали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на итоги экосистемы «Сбера» для автолюбителей и «СберСтрахования».
«Чаще всего россияне приобретали Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Opel Astra», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что большинство россиян (46%) выбирают для покупки онлайн автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, еще 27% покупают машины до 1,5 миллиона рублей, а 14% — до двух миллионов.

Тем временем в Минтрансе заявили, что в России в скором времени появится «дорожная карта» по развитию беспилотных автомобилей. Главный системный архитектор НИИАС Юрий Минкин рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, какие риски несет в себе транспорт будущего.

«Все равно беспилотный транспорт предназначен для управления человеком. Во всяком случае на время тестирования. Когда мы говорим о тестировании такого транспорта, там всегда за управлением сидит человек, который специально обучен и натренирован, чтобы вовремя перехватить управление», — пояснил эксперт.

Он добавил, что по опыту стран, где уже применяли беспилотный транспорт, в случаях ДТП был виноват именно водитель, расслабившийся от того, что машина едет сама.

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Силовики задержали вице-мэра Краснодара
В Краснодаре задержали вице-мэра Всеволода Нетребу
29 апреля 2025, 18:22

Фото: iStock/Elena Horrmann

В администрации Краснодара прошли обыски. Задержан заместитель мэра города Всеволод Нетреба.
Чиновник подозревается в мошенничестве. Силовые органы изъяли документы и денежные средства, сообщает «РИА Новости». На данный момент нет информации, какая именно статья вменяется Нетребе.

«Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.
Нетреба занимает свой пост с августа 2024 года. Согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2020 году в собственности чиновника значились две квартиры. При этом его супруга владела пятью квартирами. На двух детей записаны земельные участки. За 2019 год официальный доход Нетребы составил 1,3 миллиона рублей.

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#чиновники
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Казань ожидает до 100 тысяч туристов в майские праздники
Казань планирует принять 100 тысяч туристов в майские праздники
29 апреля 2025, 17:44

Фото: iStock/RAndrey

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники. Свободных мест в гостиницах практически не осталось.
Остаются свободные номера на выходные с 8 по 11 мая.

«Огромное количество квартир сдается посуточно, и я уверен, что многие выберут именно такой формат. В результате общее число туристов составит не меньше 100 тыс.», – заявил Сергей Иванов «Татар-информ».
Представитель Госкомитета Татарстана по туризму подчеркнул важность привлечения местных жителей к внутреннему туризму. Иванов подчеркнул, что татарстанцы не знают о туристических возможностях своего региона.

По данным «СберАналитики», в 2024 году Казань посетило 4,5 млн туристов. Это 12,5% больше по сравнению с цифрами за 2023 год.

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#майские праздники
#казань
#туристический маршрут
#туристы
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День Зосима-пчельника 30 апреля: почему нельзя рассказывать сны и смотреться в зеркало, народные приметы
29 апреля 2025, 17:42

Фото: iStock/Three Spots

В народном календаре 30 апреля день отмечается Зосима-пчельника. Православные христиане чтят память святого Зосимы, который считается покровителем пчеловодов и пасечников. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь на Больших Соловецких островах (Фото: iStock/Ekaterina Loginova)

Преподобный Зосима был монахом и основателем монастыря на Соловецких островах в Белом море. Он родился в Новгородской области, в селе Толвуя, и с детства был очень религиозным. После смерти родителей он раздал всё своё имущество и стал монахом.

Зосима искал уединённое место для молитвы и повстречал другого инока, Германа. Тот поведал ему о безлюдном острове в Белом море и пригласил его посетить святого Савватия, который тогда обитал на этом острове. Вместе они построили небольшой домик и начали устраивать жить на острове.

Через несколько лет к ним присоединились другие монахи. Зосима построил первую деревянную церковь и начал организовывать жизнь монастыря. Он установил строгие правила для всех монахов.

Монастырь не раз сталкивался с трудностями, но Зосима продолжал работать и помогать людям. Он даже ходил в Новгород, чтобы попросить защиты у властей, когда местные богачи мешали монастырю. Однажды Зосима увидел видение, в котором предсказал смерть шести важных бояр, и это предсказание сбылось.

Зосима прожил долгую жизнь и умер в 1478 году. Незадолго до своей смерти преподобный сам подготовил себе гроб, в котором его и похоронили за алтарём церкви Преображения. Позднее над его могилой возвели часовню.

8 августа 1566 года мощи преподобного Зосима вместе с мощами преподобного Савватия перенесли в придел, освящённый в их честь в Преображенском соборе.

Приметы дня


Фото: iStock/Jakub Wozniczka

  • Пчёлы садятся на цветы вишни — к хорошему урожаю ягод.
  • Если в этот день солнце взойдёт ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое.
  • Пчёлы летают большими стаями — мёда будет мало; поодиночке — к богатому медосбору.
  • Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде.

Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло
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Что можно делать 30 апреля


День Зосима-пчельника принято начинать с небольшого количества сладостей, желательно меда, чтобы привлечь достаток и здоровье.

Наши предки в этот день ставили на стол такие продукты, как хлеб, соль, мед и святую воду для привлечения удачи и благополучия.

На Зосима можно проводить легкую уборку в жилище, избегая серьезных перестановок, чтобы не беспокоить домового.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В день Зосима не следует смотреться в зеркало или в водную гладь, поскольку это может привести к потере красоты и здоровья.

30 апреля не стоит делиться своими сновидениями с другими людьми, иначе добрые сны могут стать причиной неприятностей, а плохие — сбыться.

У наших предков было принято тщательно следить за тем, как стоит веник: ни в коем случае нельзя было переворачивать его метущей частью вверх, чтобы не навлечь на семью беду.

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Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков
Диетолог Пристанский: нельзя мариновать шашлык в майонезе
29 апреля 2025, 16:21

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Впереди майские праздники, которые россияне традиционно встречают в кругу близких. Зачастую празднование сопровождается шашлыками, что не всегда имеет приятные последствия.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что вредных продуктовых сочетаний, от которых умирают, не существует.

«Вредные сочетания для нашего организма найти крайне сложно. Однако есть продукты, которые не предусмотрены для определенного типа приготовления. Например, майонез. Все очень любят мариновать в майонезе шашлыки, овощи, а потом жарить на открытом огне или на сильно раскаленных углях. Но майонез не обладает такой стойкостью к огню, как, например, растительное масло», — сказал эксперт.

По его словам, на огне майонез приобретает определенного рода канцерогенные свойства, что нездорово сказывается на организме.

«При такой жарке мы увеличиваем содержание жиров, то есть даем серьезную нагрузку на печень. Мясо само по себе жирное, а потом это все сдавливает майонез», — подчеркнул диетолог.

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