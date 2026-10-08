Африканский пастор заявил, что конец света случится через несколько дней
Пастор Джошуа Млакела из Южно-Африканской Республики, уже известный своими несостоявшимися пророчествами, заявил, что человечеству осталось провести на планете всего несколько дней. Катастрофа, по его словам, случится сразу после ближайших выходных — 12 или 13 октября.
Как сообщает Daily Express, свои прогнозы Млакела объясняет полученными видениями. При этом он подчёркивает, что это будет его последнее предсказание о конце света, так как названные даты якобы станут финальными.
Стоит напомнить, что в прошлом году пастор уже озвучивал подобные пророчества, но они не сбылись. Тогда Млакела объяснил ошибку частью божественного замысла и заявил, что бог использовал его как инструмент, чтобы предостеречь христиан.
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