Африканский пастор заявил, что конец света случится через несколько дней

08 октября 2026, 02:53

Африканский пастор Млакела объявил новую дату конца света

Фото: iStock/vicnt

Пастор Джошуа Млакела из Южно-Африканской Республики, уже известный своими несостоявшимися пророчествами, заявил, что человечеству осталось провести на планете всего несколько дней. Катастрофа, по его словам, случится сразу после ближайших выходных — 12 или 13 октября.