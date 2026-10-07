Изменение климата грозит вымиранием пингвинам в Антарктиде
Численность крупнейшей колонии пингвинов на Заводовском острове в Антарктиде за 14 лет сократилась на две трети. Динамика вызывает серьёзную обеспокоенность учёных.
Согласно данным, опубликованным The Guardian, в 2011 году популяция на острове насчитывала порядка 600 тысяч антарктических и 90 тысяч папуанских пингвинов. Сегодня показатели значительно ниже.
Основной причиной столь резкого спада исследователи считают изменение климата. Потепление вод привело к тому, что антарктический криль (ключевой элемент рациона пингвинов) сместился в более южные районы. Учёные при этом исключили другие вероятные факторы: ни конкуренция с другими видами, ни последствия вулканического извержения на острове не могли стать главной причиной сокращения численности птиц.
Руководитель исследования Норман Рэтклифф прокомментировал ситуацию. По его словам, происходит масштабная катастрофа, которая может сигнализировать о грядущих серьёзных трансформациях мировой экосистемы.
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