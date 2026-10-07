Изменение климата грозит вымиранием пингвинам в Антарктиде

07 октября 2026, 23:48

Guardian: колония пингвинов в Антарктиде сокращается с тревожной скоростью

Фото: iStock/NeilBradfield

Численность крупнейшей колонии пингвинов на Заводовском острове в Антарктиде за 14 лет сократилась на две трети. Динамика вызывает серьёзную обеспокоенность учёных.