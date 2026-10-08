Самолёты вернулись в Стамбул после вылета в Эр‑Рияд на фоне недавних атак

08 октября 2026, 01:59

Самолёты Turkish Airlines и AJet вернулись в Стамбул после вылета в Эр‑Рияд

Фото: iStock/XavierMarchant

В ночь на четверг рейсы турецких авиакомпаний, следовавшие из Стамбула в Эр‑Рияд, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. Информацию подтвердили представители двух турцеких аэропортов, её приводит РИА Новости.