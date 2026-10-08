Самолёты вернулись в Стамбул после вылета в Эр‑Рияд на фоне недавних атак
В ночь на четверг рейсы турецких авиакомпаний, следовавшие из Стамбула в Эр‑Рияд, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. Информацию подтвердили представители двух турцеких аэропортов, её приводит РИА Новости.
Так, рейс TK246 авиакомпании Turkish Airlines отправился в путь в 21:59 (время совпадает с московским), но уже спустя 35 минут экипаж принял решение развернуться. Воздушное судно приземлилось в Стамбуле в 23:20 мск. Причины возврата и время нового вылета в аэропорту не назвали.
Рейс TK140 Turkish Airlines стартовал в 20:43 мск. Примерно через два часа полёта, когда лайнер находился над северной частью Саудовской Аравии, он также лёг на обратный курс. Ожидается, что самолёт прибудет в Стамбул в 02:00 мск.
По аналогичной схеме действовал экипаж рейса VF213 авиакомпании AJet. Борт вылетел из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в 21:47, но через 50 минут развернулся. Самолёт приземлился в Стамбуле ориентировочно в 00:10 мск.
Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о последствиях атак на аэропорты в Абхе и Эр‑Рияде. За двое суток в результате инцидентов погибли три человека, ещё 36 получили ранения.
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