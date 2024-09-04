Агафон Огуменник 4 сентября: Как избежать проблем с деньгами и почему нельзя давать в долг

Фото: istock / bauwimauwi
Церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника. В народном календаре этот день прозвали Агафонов день или Агафон Огуменник, так как в этот день нужно было защищаться от леших и других лесных жителей гумно. Считалось, что 4 сентября (22 августа по старому стилю) гуляет дух леса, который хулиганит и наводит смуту.
Редакция «Радио 1» расскажет об истории этого дня, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать 4 сентября.
Согласно поверью, 4 сентября леший приходит на гумно, чтобы «потешиться над соломкой», перекидывая снопы, растаскивая солому по всей округе. Из-за этого крестьяне особенно сильно защищали свои запасы. Для этого мужчины, собираясь в ночь, надевали тулуп наизнанку, чтобы мех был снаружи. Голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Ей на Руси чертили круг вокруг гумна. Гуман садился в него и находился себя вне власти лешего.
В старину верили, что леший является лесным духом, следившим за порядком в его хозяйке. Народ верил, что леший хорошо относится к уважающим его земли людям, которые не убивают живность и не ломают ветки. Заблудившимся хорошим людям он показывал тропу к выходу из леса, а плохих заставляет бродить кругами.
Фото: istock / Aleksander
4 сентября — идеальный день для благотворительности и помощи всем нуждающимся. Считается, что добро, сделанное на Агафона, вернется в тройном размере.
Нельзя ехать в отпуск или в командировку.
Не стоит давать в долг в день Агафона Огуменника — с большой вероятностью деньги не вернут.
Нельзя громко радоваться и веселиться, леший может навести порчу.
Откажитесь от подметания полов и уборки дома, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.
Фото: istock / bhofack2
Чтобы продлить молодость и красоту, женщины могли сесть за трапезу только после заката солнца.
4 сентября важно делать добрые дела — через время они вернутся в троекратном размере.
В этот день важно хорошо и старательно работать.
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Агафон Огуменник — история датыИзвестно, что Агафон Никомидийский претерпел страдания за веру Христову в IV веке. Первая часть названия даты связана с ним, а вторая — с древнейшим обычаем, который уходит корнями в языческие времена.
Согласно поверью, 4 сентября леший приходит на гумно, чтобы «потешиться над соломкой», перекидывая снопы, растаскивая солому по всей округе. Из-за этого крестьяне особенно сильно защищали свои запасы. Для этого мужчины, собираясь в ночь, надевали тулуп наизнанку, чтобы мех был снаружи. Голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Ей на Руси чертили круг вокруг гумна. Гуман садился в него и находился себя вне власти лешего.
В старину верили, что леший является лесным духом, следившим за порядком в его хозяйке. Народ верил, что леший хорошо относится к уважающим его земли людям, которые не убивают живность и не ломают ветки. Заблудившимся хорошим людям он показывал тропу к выходу из леса, а плохих заставляет бродить кругами.
Фото: istock / Aleksander
Агафон Огуменник — традицииВ день Агафона Огуменника на Руси старались не только защититься от лешего, но и задобрить различных домовых и дворовых духов. Женщины пекли пироги и оставляли их в бане, на конюшне, за печкой: народ верил, что благодаря угощению домовой и другие духи сменят гнев на милость и будут добрее к хозяевам.
4 сентября — идеальный день для благотворительности и помощи всем нуждающимся. Считается, что добро, сделанное на Агафона, вернется в тройном размере.
Что нельзя делать 4 сентября 2024 годаВ этот день люди обходили лес стороной. На Руси верили, что можно заблудиться и не вернуться домой.
Нельзя ехать в отпуск или в командировку.
Не стоит давать в долг в день Агафона Огуменника — с большой вероятностью деньги не вернут.
Нельзя громко радоваться и веселиться, леший может навести порчу.
Откажитесь от подметания полов и уборки дома, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.
Что можно делать 4 сентябряСтоит испечь пирог, чтобы задобрить лешего.
Фото: istock / bhofack2
Чтобы продлить молодость и красоту, женщины могли сесть за трапезу только после заката солнца.
4 сентября важно делать добрые дела — через время они вернутся в троекратном размере.
В этот день важно хорошо и старательно работать.
Приметы на 4 сентября:
- солнечный день 4 сентября говорит о теплой осени;
- много грибов в лесу — рыбалка будет неудачной;
- если к 4 сентября мало грибов, но много орехов — зима будет холодной и снежной;
- муравьи бегают по верхушкам травы — зима будет снежная;
- по утру туман быстро рассеивается — будет хорошая погода.
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Алина Юрчак