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Никаких диет и лишних трат: Гороскоп со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака

02 сентября 2024, 11:13
Фото: istock / amgun

Фото: istock / amgun

В деловой сфере успех принесёт уместный оптимизм и продуманные поступки. Лучше потратить время на приобретение опыта и быть терпеливыми. Скромность украсит.
В любви надо избегать искушений и не капризничать.

В вопросах здоровья противопоказаны диеты и разгрузочные дни. Нельзя перемерзать и грустить.



В финансовой сфере не стоит зря тратить деньги, не надо совершать покупок ради самого процесса покупки. Бюджет нужно придержать.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну не нужно рисковать. Провести эту неделю ему желательно спокойно и не тратить лишнюю энергию.

Тельцу надо слушать свой разум. Чувства могут быть неуместными и ошибочными. Ему нельзя торопиться.

Близнецы ощутят прилив творчества и вдохновения. Им нужно себя проявить и способствовать реализации запланированных положительных перемен.

Раку очень важно быть ответственным за свою судьбу и продолжать настойчиво и постепенно достигать свои цели.

Льву поможет наблюдательность и сдержанность. Ему не следует тратить свои силы напрасно.

Деве надо следить за пользой еды и за балансом витаминов. Здоровое и полноценное питание положительно скажется как на её самочувствии, так и на настроении.

Весам проявить повышенное внимание нужно во взаимоотношениях. Не следует доверять безосновательно.

Скорпиону лучше не торопиться высказывать свои мысли. Ему необходимо быть объективным и оценивать ситуацию честно.

Стрельцу надо избегать экстравагантного поведения и притягивания к себе чрезмерного внимания.

У Козерога будет много сил. Ему желательно быть более сдержанным с коллегами и направить свою повышенную энергичность на личные дела.

Водолей откроет для себя новые перспективы. Он найдет понимание и поддержку у руководства.

Рыбам не нужно принимать активное участие в общественной деятельности. На этой неделе им поможет наблюдательность и умение выжидать подходящий момент и.

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#гороскоп
Воробьёв: в Подмосковье за парты сели 1 млн 85 тысяч школьников
02 сентября 2024, 11:07

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с началом учебного года учащихся подмосковной гимназии имени Е.М. Примакова, он сообщил, что число школьников в этом году в Подмосковье выросло до миллиона 85 тысяч человек.
«Начинается учебный год. В Подмосковье миллион 85 тысяч человек пошли в школы – на 38 тысяч человек больше, чем годом ранее. Дорогие ребята, я хочу пожелать вам в этот учебный год дружно, сплочённо, с полной самоотдачей провести время. Провести его в труде, но с удовольствием, познавая новое. Хочу пожелать, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя. (…) Всем хорошего настроения и только вперёд!» — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось, что на церемонии начала учебного года в гимназии им. Примакова также выступил глава МИД России Сергей Лавров, он пожелал ребятам успехов и рассказал о целях СВО.

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#гимназия
#одинцовский городской округ
#московская область
#подмосковье
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Лавров поздравил учеников гимназии им. Примакова с началом учебного года
02 сентября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии, посвящённой началу учебного года, в гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе, он поздравил ребят с Днём знаний и отметил, что сейчас страна переживает судьбоносный период.
«Поздравляю вас с тем, что вы опять вернулись в эти великолепные стены, к этим потрясающим преподавателям. Будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически и во всех других смыслах», — сказал Лавров.
Он также отметил, какую важную роль в истории России сыграл Евгений Примаков.

«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих поколений и дипломатов, и учёных, и людей других профессий. Великий государственный деятель, который очень много сделал для того, чтобы Россия обрела ту самую свободу, самосознание, которые, как казалось в начале 90-х, были под угрозой. Евгений Максимович Примаков внёс очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина и реализуем, в том числе — в рамках специальной военной операции, где наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные», — заявил Лавров.
Свою речь он закончил пожеланием успехов учеником и победы — России.

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#московская область
#подмосковье
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Пассажиры ЦППК получат кэшбэк в 10% при оплате поездок через СБП
02 сентября 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Центральная ППК вместе с Национальной системой платёжных карт запускает акцию с кешбэком в 10% для пассажиров, которые оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей в билетных автоматах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Акция действует с 1 сентября на всех БПА компании и распространяется на разные виды проездных документов.
«Более половины пассажиров отдают предпочтение цифровым сервисам, особенно билетным автоматам. В начале августа мы подключили к ним функцию оплаты через СБП и теперь совместно с партнёрами запускаем возможность получать кешбэк за поездки. Получить его можно при оплате проезда, оформлении абонемента и пополнении «Кошелька» карты «Тройка» по Системе быстрых платежей в любом из 2 тыс. наших БПА», — пояснил директор по информационным технологиям компании Игорь Евдокимов.
По его словам, с 15 сентября такая возможность появится и в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тыс. рублей в месяц.

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Для получения кешбэка ужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!». Номер телефона при оплате поездки должен совпадать с указанным при регистрации.
«Чтобы получить кешбэк за проезд, необходимо на этапе оплаты выбрать способ платежа СБП. На экране билетного автомата появится QR-код. Его можно отсканировать или камерой телефона, или из приложения банка и подтвердить операцию», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК Мария Точилова.
Кешбэк в 10% от стоимости поездки будет начислен на банковский счет в течение минуты. Акция ЦППК продлится до конца года.

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#московская область
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Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября
02 сентября 2024, 10:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Белорусского, Савёловского, Рижского и Курского направлений, включая МЦД-1 и МЦД-2, меняется со 2 сентября из-за работ на станциях Можайск и Царицыно, а также на перегонах Москва-Бутырская – Бескудниково и Талдом – Каналстрой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Царицыно работы будут проходить 2 и 3 сентября, а также с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:30. На станции Можайск работы назначены на период со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30. На перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково работы планируют проводить по будним дням со 2 по 27 сентября с 23:40 до 5:30, а на перегоне Талдом – Каналстрой — по будням со 2 сентября до 30 сентября с 9:40 до 14:00. В указанное время у ряда электричек будет меняться время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Кроме того, некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 сентября составила пять баллов
02 сентября 2024, 09:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро понедельника, 2 сентября, основные сложности отмечаются при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и 12 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым», а также на трассе А-105, соединяющей Москву с аэропортом Домодедово, кроме того, затруднения есть на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Калужское, Ленинградское, Боровское, Каширское, Дмитровское, Носовихинское, Рязанское, Пятницкое и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Брынцалов: в Подмосковье открывают 39 новых школ и 40 – после капремонта
02 сентября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

2 сентября в Московской области открывают 39 новых школ, ещё 40 начинают работу после капремонта. Более 100 тыс. подмосковных ребят впервые сядут за школьные парты.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Внешний вид не уступает содержанию. Внедряются современные подходы в обучении. В некоторых наших школах, например, есть медицинские, инженерные, ИТ и даже агроклассы. Только по направлению «предпринимательство» обучаются более 14 тыс. школьников», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он поздравил с новым учебным годом юных жителей региона, их родителей и педагогов.
«Первый звонок, первый урок, первый учитель навсегда в нашей памяти. Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы за школьные годы наши мальчишки и девчонки получили качественное образование. От этого зависят их дальнейшие успехи и выбор профессии. Желаю ребятам, чтобы новый учебный год был интересным и плодотворным, а родителям и учителям – терпения, сил и веры в детей», – отметил спикер Мособлдумы.
Он добавил, что в понедельник в Московской области пройдут торжественные линейки, а во вторник стартуют занятия.
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#учёба
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В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ
02 сентября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырнадцать новых школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договоров о комплексном развитии территории, открылись в Московской области 2 сентября, о некоторых из них рассказали в министерстве жилищной политике региона.
«В частности, в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах открылась школа-новостройка, рассчитанная на 1735 учеников. В школе есть четыре спортзала и хореографическая студия. А в ЖК ««1-й Лермонтовский» на территории городского округа Люберцы первых учеников приняла школа 1500 мест. Здание школы разделено на два блока: для младшеклассников и учащихся средних и старших классов. В блоках отдельные входы и раздевалки», — говорится в сообщении.
Кроме того, в жилом комплексе «Отрада» в округе Красногорск заработала школа на 1385 мест. Там есть различные кружки и спортивные секции, где смогут заниматься не только ученики, но все дети, живущие по соседству.

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#подмосковье
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«Учение меня не интересовало»: Михаил Боярский рассказал про свое школьное время
Михаил Боярский: будущее нашей страны зависит от школьников
02 сентября 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Для школьников и учителей начало осени знаменуется праздником знаний.
Советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский в беседе с «Радио 1» рассказал о своем школьном прошлом.

«Это самый большой праздник был для меня. Самое главное было увидеть всех друзей, одноклассников, школьных приятелей, учителей. Учение меня не интересовало: ни предметы, ни сам процесс. А вот встреча с близкими и друзьями, поделиться с ними впечатлениями о лете. Увидеться в кулуарных местах хорошей мужской компанией, поговорить о музыке, о спорте, кто что узнал нового. Я поэтому приходил в школу за несколько часов до начала уроков, чтобы насладиться атмосферой школьной жизни», — поделился артист.
Он добавил, что современные школьники сильно отличаются от их поколения, потому советовать что-то сложно.

«Чтобы они, наверное, и учителя, и ученики, понимали, что они наше будущее, и все зависит от них в нашей стране. Это не развлечение, а серьезный труд. Чем раньше они поймут, тем большего добьются», — сказал Боярский.

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Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»
02 сентября 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немцы сказали Шольцу «уходи». На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение… Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», — сообщил Володин.

Отмечается, что Шольц не ставит в приоритет развитие Германии и решение проблем граждан. Потеря дешёвых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. По его словам, страна находится в кризисе.

Он отметил, что Германия втянута в войну на Украине, она является основным поставщиком вооружения. По его словам, всё это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики. Володин заявил, что трудно представить, как Шольц и его правительство могут руководить Германией ещё год.

Ранее сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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