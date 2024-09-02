Никаких диет и лишних трат: Гороскоп со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака

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В деловой сфере успех принесёт уместный оптимизм и продуманные поступки. Лучше потратить время на приобретение опыта и быть терпеливыми. Скромность украсит.
В любви надо избегать искушений и не капризничать.
В вопросах здоровья противопоказаны диеты и разгрузочные дни. Нельзя перемерзать и грустить.
В финансовой сфере не стоит зря тратить деньги, не надо совершать покупок ради самого процесса покупки. Бюджет нужно придержать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну не нужно рисковать. Провести эту неделю ему желательно спокойно и не тратить лишнюю энергию.
Тельцу надо слушать свой разум. Чувства могут быть неуместными и ошибочными. Ему нельзя торопиться.
Близнецы ощутят прилив творчества и вдохновения. Им нужно себя проявить и способствовать реализации запланированных положительных перемен.
Раку очень важно быть ответственным за свою судьбу и продолжать настойчиво и постепенно достигать свои цели.
Льву поможет наблюдательность и сдержанность. Ему не следует тратить свои силы напрасно.
Деве надо следить за пользой еды и за балансом витаминов. Здоровое и полноценное питание положительно скажется как на её самочувствии, так и на настроении.
Весам проявить повышенное внимание нужно во взаимоотношениях. Не следует доверять безосновательно.
Скорпиону лучше не торопиться высказывать свои мысли. Ему необходимо быть объективным и оценивать ситуацию честно.
Стрельцу надо избегать экстравагантного поведения и притягивания к себе чрезмерного внимания.
У Козерога будет много сил. Ему желательно быть более сдержанным с коллегами и направить свою повышенную энергичность на личные дела.
Водолей откроет для себя новые перспективы. Он найдет понимание и поддержку у руководства.
Рыбам не нужно принимать активное участие в общественной деятельности. На этой неделе им поможет наблюдательность и умение выжидать подходящий момент и.
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Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности
В вопросах здоровья противопоказаны диеты и разгрузочные дни. Нельзя перемерзать и грустить.
В финансовой сфере не стоит зря тратить деньги, не надо совершать покупок ради самого процесса покупки. Бюджет нужно придержать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну не нужно рисковать. Провести эту неделю ему желательно спокойно и не тратить лишнюю энергию.
Тельцу надо слушать свой разум. Чувства могут быть неуместными и ошибочными. Ему нельзя торопиться.
Близнецы ощутят прилив творчества и вдохновения. Им нужно себя проявить и способствовать реализации запланированных положительных перемен.
Раку очень важно быть ответственным за свою судьбу и продолжать настойчиво и постепенно достигать свои цели.
Льву поможет наблюдательность и сдержанность. Ему не следует тратить свои силы напрасно.
Деве надо следить за пользой еды и за балансом витаминов. Здоровое и полноценное питание положительно скажется как на её самочувствии, так и на настроении.
Весам проявить повышенное внимание нужно во взаимоотношениях. Не следует доверять безосновательно.
Скорпиону лучше не торопиться высказывать свои мысли. Ему необходимо быть объективным и оценивать ситуацию честно.
Стрельцу надо избегать экстравагантного поведения и притягивания к себе чрезмерного внимания.
У Козерога будет много сил. Ему желательно быть более сдержанным с коллегами и направить свою повышенную энергичность на личные дела.
Водолей откроет для себя новые перспективы. Он найдет понимание и поддержку у руководства.
Рыбам не нужно принимать активное участие в общественной деятельности. На этой неделе им поможет наблюдательность и умение выжидать подходящий момент и.
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Алина Юрчак