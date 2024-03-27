Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»

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Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов вместе с сыном Эмином передали 100 миллионов рублей на помощь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Первые пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин», - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства должны пойти поддержку семей тех, кто пострадал в трагедии. Также деньги направят на реабилитацию, лечение и восстановление.
Он написал, что не может в такое трудное время оставаться в стороне, а также подчеркнул, что помощь каждого бесценна.
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