Предприниматели Москвы направят часть доходов в помощь пострадавшим в теракте

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Рестораторы и крупные торговые сети объявили, что отправят свои доходы на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что столичные предприниматели приняли решение отправить свои доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам этой «чудовищной трагедии».
Он подчеркнул, что к этой акции могут присоединиться все желающие. Среди участников такие крупные сети как: «Пятёрочка», «Перекресток», «Магнит», «Диски», «М.Видео», «Эльдорадо» и многие другие. Также к акции присоединились и рестораны Сергея Миронова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица совместно с Подмосковьем окажет всю необходимую поддержку пострадавшим в теракте. Им будет выплачена компенсация в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
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Он подчеркнул, что к этой акции могут присоединиться все желающие. Среди участников такие крупные сети как: «Пятёрочка», «Перекресток», «Магнит», «Диски», «М.Видео», «Эльдорадо» и многие другие. Также к акции присоединились и рестораны Сергея Миронова.
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Анастасия Чинкова