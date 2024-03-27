Стало известно, сколько людей пропали без вести после теракта в «Крокусе»

Фото: пресс-служба правительства Московской области
После теракта в «Крокус сити холле» пропавшими без вести числятся 95 человек. Такие данные приводит Baza.
Уточняется, что данный список составлен полицейскими на основании обращений родственников, потерявших своих близких.
В списке значатся те люди, кто был в «Крокусе» в момент теракта, но которые не числятся в списках пострадавших и погибших, но на связь не выходят. Издание пишет, что многие из списка пропавших без вести погибли, однако пока их тела не удалось опознать.
Однако есть надежда на то, что часть людей живы, но по каким-то причинам не выходят на связь.
По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибло 140 человек, пострадало 182.
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В списке значатся те люди, кто был в «Крокусе» в момент теракта, но которые не числятся в списках пострадавших и погибших, но на связь не выходят. Издание пишет, что многие из списка пропавших без вести погибли, однако пока их тела не удалось опознать.
По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибло 140 человек, пострадало 182.
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Элина Позднякова