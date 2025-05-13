Агент Депардье объяснил приговор суда актёру давлением общества

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Приговор актеру Жерару Депардье по делу о домогательствах вынесли из-за давления современного общества. Так считает агент звезды Арно Фрилле.
Ранее стало известно, что Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съёмках фильма.
По его словам, судья «подчинился диктату СМИ», несмотря на весомые аргументы защиты. Подобное решение суда больше похоже на желание избежать разногласий. Агент также добавил, что Депардье намерен подать апелляцию.
Несмотря на такие заявления глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью «Газете.Ru» отметила, что Жерар Депардье не должен приезжать в Россию и быть ее гражданином.
Она также выразила сожаление, что в российском законодательстве нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера.
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«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — сказал Фрилле в разговоре с «Известиями».
По его словам, судья «подчинился диктату СМИ», несмотря на весомые аргументы защиты. Подобное решение суда больше похоже на желание избежать разногласий. Агент также добавил, что Депардье намерен подать апелляцию.
Несмотря на такие заявления глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью «Газете.Ru» отметила, что Жерар Депардье не должен приезжать в Россию и быть ее гражданином.
«Получение гражданства связано с определенными критериями. Когда Депардье становился гражданином, получил гражданство в нашей стране, не было судебного решения, которое обвиняло его в преступлениях сексуального характера. Но вот сейчас это вопрос уже другого порядка», — пояснила Останина.
Она также выразила сожаление, что в российском законодательстве нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера.
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Элина Позднякова