«Пусть ты жмот, но веди себя прилично»: Миронов призвал лишить Депардье гражданства РФ

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье. Парламентария цитирует телеграм-канал «Кровавая барыня».
«Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги на богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись», — произнес Миронов.Перед этим сообщалось о судебном разбирательстве в отношении знаменитости по делу о сексуальных домогательствах. Газета The Times писала, что на Депардье пожаловались за якобы неприемлемое поведение в отношении предполагаемых жертв в 2021 году. Речь шла о декораторе Амели и помощнице режиссера.
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