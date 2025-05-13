Жерар Депардье (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съёмках фильма. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Суд во Франции приговорил актёра к 18 месяцам лишения свободы условно. Депардье не присутствовал на заседании, он отрицает свою вину.
Изначально прокуратура требовала более серьёзного наказания для актёра – 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч евро. Также суд просили обязать Депардье пройти курс психологического лечения и выплатить жертвам компенсацию. Кроме того, предлагалось на два года внести фамилию артиста в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
Напомним, что Депардье задержали в апреле прошлого года, после того, как более десяти женщин обвинили его в сексуальном насилии. Один из таких инцидентов произошёл в 2021 году во время съёмок фильма «Зелёные ставни». На домогательства со стороны Депардье пожаловались 54-летняя декоратор и 34-летняя ассистент режиссёра, жалобы которых также были рассмотрены судом.
Читайте также:
Обвинение запросило для Депардье полтора года тюрьмы по делу о домогательствах
«Пусть ты жмот, но веди себя прилично»: Миронов призвал лишить Депардье гражданства РФ
Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах
Изначально прокуратура требовала более серьёзного наказания для актёра – 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч евро. Также суд просили обязать Депардье пройти курс психологического лечения и выплатить жертвам компенсацию. Кроме того, предлагалось на два года внести фамилию артиста в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
Напомним, что Депардье задержали в апреле прошлого года, после того, как более десяти женщин обвинили его в сексуальном насилии. Один из таких инцидентов произошёл в 2021 году во время съёмок фильма «Зелёные ставни». На домогательства со стороны Депардье пожаловались 54-летняя декоратор и 34-летняя ассистент режиссёра, жалобы которых также были рассмотрены судом.
Читайте также:
Обвинение запросило для Депардье полтора года тюрьмы по делу о домогательствах
«Пусть ты жмот, но веди себя прилично»: Миронов призвал лишить Депардье гражданства РФ
Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах
Анастасия Чинкова