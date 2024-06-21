Аграрии из Каширы завершили посевную кампанию

В хозяйствах округа завершили посев яровых культур. В этом году под яровой сев было отведено 12 144,5 гектара, что больше, чем в 2023 году, когда площадь под яровые культуры составляла 11 551,5 гектара.





«Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 8418,5 гектара, техническими — 4072 гектара. Под картофель и овощебахчевые культуры отведено 405 гектаров.Также в хозяйствах округа продолжают выращивать озимые культуры, в частности озимую пшеницу, которая занимает 5152 гектара», — отметили в пресс-службе.









Кроме того, предприятия и собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения активно вовлекают в оборот неиспользуемые более пяти лет земли. На сегодняшний день из запланированных 529,8 гектара введено в оборот 254,79 гектара, что составляет 48% от общего объёма.