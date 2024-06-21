«Сдадут в срок»: Глава Каширы Шувалов проверил ход капремонта школы №10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Здание старшего звена школы №10 капитально ремонтируют в Кашире, ход работ проверил глава городского округа Михаил Шувалов вместе со своими профильными заместителями, членами местного Совета депутатов и специалистами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посмотрели ход капитального ремонта школы. (…) Поднялись на крышу, оценили её состояние. Видим, что работа идёт. Уверены, что строители сдадут объект в срок», — сказал Михаил Шувалов.Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, продолжаются фасадные работы. Ведётся предчистовая отделка помещений, в актовом зале рабочие устанавливают каркас будущей сцены. Началась укладка напольной плитки.
После того, как капитальный ремонт здания будет завершён, на пришкольной территории проведут работы по благоустройству.
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Лев Каштанов