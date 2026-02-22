Клуб «ЯРОПОЛК» провел акцию «Быть здоровым — это модно!»

22 февраля 2026, 20:15

оригинал Фото: Istock / master1305

Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» организовал ежегодную международную акцию «Быть здоровым — это модно!», приуроченную к Году единства народов России. Об этом сообщает 360.ru.