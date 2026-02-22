Клуб «ЯРОПОЛК» провел акцию «Быть здоровым — это модно!»
Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» организовал ежегодную международную акцию «Быть здоровым — это модно!», приуроченную к Году единства народов России. Об этом сообщает 360.ru.
Центральной площадкой мероприятия стала площадь у ДК «Подмосковье» в Красногорске.
Событие прошло в формате телемоста и объединило участников более чем из 70 городов России, а также представителей шести дружественных стран. По словам организаторов, акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, закаливания и укрепление чувства единства между людьми разных возрастов и национальностей.
Кульминацией мероприятия стало массовое обливание холодной водой — к флешмобу присоединились участники от пяти лет и старше. Директор клуба Илья Шадриков отметил символичность акции.
Акция прошла уже в 14-й раз и традиционно сопровождается спортивной программой. В этом году для гостей организовали зимний турнир по многоборью ГТО, работу интерактивных спортивных площадок и полевую кухню, где участники могли согреться после активностей.
Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогают формировать культуру здоровья и вовлекают всё больше людей в занятия спортом независимо от возраста и уровня подготовки.
