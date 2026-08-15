Аграрный эксперт Корбут связал подорожание куриного мяса с ростом спроса

15 августа 2026, 17:04

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Цены на мясо кур поднялись из-за уменьшения производства в 2026 году и увеличения сезонного спроса. Так считает независимый эксперт в области аграрного рынка Александр Корбут.





В конце июля Росстат зафиксировал повышение стоимости куриного мяса на 7,9% по сравнению с июнем. При этом с начала года рост составил 9,3%. В разговоре с URA.RU Корбут связал скачок цен с тем, что предложение сократилось, а спрос пока остался на прежнем уровне.





«До этого цены на курятину, остававшиеся низкими на протяжении предыдущих двух лет, загнали в угол этот сегмент, которому приходилось работать с крайне низкой рентабельностью и без возможностей развития. Сейчас отрасль старается компенсировать недополученные тогда деньги, чтобы остаться на плаву», — пояснил Корбут.