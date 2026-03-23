Поездки в Дубай подешевели на 40% из-за отсутствия туристов
Стоимость поездок в Дубай снизилась на 40%. Как сообщает Telegram-канал Baza, отели вынужденно уменьшают цены, чтобы не уйти в минус.
После приостановки продаж путёвок в страны Ближнего Востока курорты опустели. Переехавшие в Дубай россияне рассказали, что туристов практически нет: пляжи пустуют, в ресторанах мало посетителей, пробки исчезли. Подобное они в последний раз видели во время пандемии.
Цены существенно снизились: самостоятельный тур обходится в 1,5 раза дешевле. Поездка в Jumeira Rotana раньше стоила 145 тысяч рублей на двоих, сейчас — 99 тысяч. Путешествие в Hilton Garden Inn Dubai Deira подешевело с 141 до 95 тысяч, а тур в Al Bandar Rotana — с 162 до 95 тысяч.
Турагенты отмечают: отели снижают цены, чтобы заполнить номера. Тем, кто рискнёт организовать самостоятельный тур, они напоминают: в случае непредвиденных обстоятельств рассчитывать придётся только на себя.