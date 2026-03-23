Поездки в Дубай подешевели на 40% из-за отсутствия туристов

23 марта 2026, 11:57

Стоимость поездок в Дубай снизилась на 40%. Как сообщает Telegram-канал Baza, отели вынужденно уменьшают цены, чтобы не уйти в минус.





После приостановки продаж путёвок в страны Ближнего Востока курорты опустели. Переехавшие в Дубай россияне рассказали, что туристов практически нет: пляжи пустуют, в ресторанах мало посетителей, пробки исчезли. Подобное они в последний раз видели во время пандемии.

