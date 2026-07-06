Аграрный сектор вышел в лидеры по росту зарплат в России
В первой половине 2026 года самые быстрые темпы роста медианных зарплат в России зафиксировали в сельском хозяйстве, добыче сырья и страховании, следует из исследования hh.ru. Об этом пишет РИА Новости.
Сильнее всего прибавили зарплатные предложения в аграрной сфере. Здесь медианный уровень вырос с 119,8 тысячи до 150,7 тысячи рублей. В сырьевом секторе показатель поднялся до 140,1 тысячи рублей, в страховании — до 87,3 тысячи. В пятерку направлений с наиболее заметной прибавкой вошли рабочие специальности. В этом сегменте медианная зарплата вышла на уровень 108,9 тысячи рублей. В сфере продаж и клиентского сервиса работодатели предлагали в среднем 80 тысяч рублей.
Среди массовых профессий заметный рост показали операторы контакт-центров: их медианная зарплата составила 63,6 тысячи рублей. У машинистов показатель вырос до 184,9 тысячи рублей. Исследование hh.ru указывает и на прибавку в вакансиях для поваров, пекарей, кондитеров, слесарей, сантехников и кладовщиков. Аналитики изучили предлагаемые медианные зарплаты по России за январь—июнь 2026 года.
Медианная зарплата — это сумма, которая находится ровно посередине: у половины людей доход ниже этого уровня, у другой половины — выше. В отличие от средней, такой показатель меньше искажается очень большими или слишком маленькими значениями. Если она составляет 150,7 тысячи рублей, значит именно эта отметка делит все выплаты на две равные части.
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