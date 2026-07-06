Аграрный сектор вышел в лидеры по росту зарплат в России

06 июля 2026, 07:47

Фото: iStock/Natalia Rusanova

В первой половине 2026 года самые быстрые темпы роста медианных зарплат в России зафиксировали в сельском хозяйстве, добыче сырья и страховании, следует из исследования hh.ru. Об этом пишет РИА Новости.