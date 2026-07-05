Россиян предупредили о миллионных штрафах за слив канализации на даче
Юрист Остапенко: за слив канализации на даче россияне заплатят миллионы
Юрист Ярослав Остапенко сообщил, что за слив канализационных стоков в грунт нарушитель получает не только административный штраф, но и обязанность возместить материальный ущерб в рамках гражданско-правовой ответственности.
В беседе с «Абзацем» специалист отметил, что сумма при этом может доходить до миллионов рублей.
«Нарушитель может быть привлечён к административной ответственности и штрафу от трёх до пяти тысяч рублей. Самой существенной мерой ответственности является гражданско-правовая. Собственника обяжут возместить вред, причинённый почве как объекту охраны окружающей среды», — пояснил эксперт.Остапенко опирается на статью 77 закона № 7-ФЗ и отметил, что размер ущерба рассчитывают по методике Минприроды, а он часто превышает штраф в сотни и тысячи раз.
Нарушение обычно выявляют по жалобам соседей. По словам юриста, Росприроднадзор отбирает пробы грунта, привязывая сумму ущерба к площади и глубине заражения. Уголовная ответственность возможна, но в бытовых случаях её применяют редко.