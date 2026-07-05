Россиян предупредили о миллионных штрафах за слив канализации на даче

05 июля 2026, 22:25

Юрист Остапенко: за слив канализации на даче россияне заплатят миллионы

Фото: Istock/Sergey Dolgikh

Юрист Ярослав Остапенко сообщил, что за слив канализационных стоков в грунт нарушитель получает не только административный штраф, но и обязанность возместить материальный ущерб в рамках гражданско-правовой ответственности.





В беседе с «Абзацем» специалист отметил, что сумма при этом может доходить до миллионов рублей.

«Нарушитель может быть привлечён к административной ответственности и штрафу от трёх до пяти тысяч рублей. Самой существенной мерой ответственности является гражданско-правовая. Собственника обяжут возместить вред, причинённый почве как объекту охраны окружающей среды», — пояснил эксперт.