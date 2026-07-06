Сенатор Мурог объяснил, кому в вузах в первую очередь дают места в общежитиях
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог сообщил, что при заселении в общежития вузы сначала принимают решения в пользу студентов из льготных категорий. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в приоритете стоят дети-сироты, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и люди, получающие государственную социальную стипендию. Лишь после этого университеты распределяют оставшийся жилой фонд между остальными учащимися. Дальше каждый вуз опирается на собственные правила. При рассмотрении заявок могут учитывать результаты ЕГЭ, личные достижения, формат обучения — бюджетный или платный, а еще расстояние от родного города до места учебы. В ряде университетов для этого вводят рейтинговую систему и конкурсный отбор.
Мурог уточнил, что статья 39 закона «Об образовании в РФ» не закрепляет за студентами безусловное право на комнату в общежитии. Учебные заведения размещают учащихся лишь при наличии свободных мест, а порядок заселения прописывают во внутренних документах. Сенатор посоветовал заранее изучать эти правила на сайтах вузов, еще до подачи документов.
Он добавил, что проблему рассчитывают решать и на перспективу. По нацпроекту «Молодежь и дети» к 2030 году в стране планируют построить 25 современных кампусов и капитально отремонтировать около 800 общежитий.
В общежитиях действуют определенные правила проживания. Они касаются соблюдения тишины, чистоты, пожарной безопасности, порядка приема гостей и сохранности имущества. За нарушение правил студент может получить предупреждение, дисциплинарное взыскание, а в серьезных случаях — лишиться места.
Стоимость проживания обычно ниже аренды квартиры, что делает общежитие наиболее доступным вариантом для иногородних студентов. Однако цена может различаться в зависимости от региона, состояния здания, количества мест в комнате и уровня комфорта.
Читайте также: