Сенатор Мурог объяснил, кому в вузах в первую очередь дают места в общежитиях

06 июля 2026, 07:19

Сенатор Мурог: места в общежитии вуза в первую очередь выделяют льготникам

Фото: iStock/zhudifeng

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог сообщил, что при заселении в общежития вузы сначала принимают решения в пользу студентов из льготных категорий. Об этом пишет РИА Новости.