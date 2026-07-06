Пропавшая на Колыме группа из пяти туристов выходила на связь три дня назад
Группа туристов, пропавшая во время сплава по рекам Колымы, последний раз выходила на связь три дня назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Магаданской области.
Согласно материалу, 3 июля путешественники сообщили, что прошли 64 километра маршрута и чувствуют себя нормально. Однако с 4 июля они перестали отвечать на звонки и сообщения.
Ожидалось, что свой сплав группа из пяти человек завершит 5 июля в 18:00 по местному времени (10:00 мск). Резервный срок окончания маршрута был установлен на 6 июля на девять утра (01:00 мск), однако к этому времени исчезнувшие люди на связь также не вышли. Спасатели уже начали поиски туристов. В операции дополнительно задействовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Казани водитель такси напал на подростка на пешеходном переходе. В конфликт вмешались прохожие, они вызвали полицию и скорую помощь.
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