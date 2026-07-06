Пропавшая на Колыме группа из пяти туристов выходила на связь три дня назад

06 июля 2026, 05:01

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Группа туристов, пропавшая во время сплава по рекам Колымы, последний раз выходила на связь три дня назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Магаданской области.