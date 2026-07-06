Достижения.рф

Пропавшая на Колыме группа из пяти туристов выходила на связь три дня назад

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Группа туристов, пропавшая во время сплава по рекам Колымы, последний раз выходила на связь три дня назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Магаданской области.



Согласно материалу, 3 июля путешественники сообщили, что прошли 64 километра маршрута и чувствуют себя нормально. Однако с 4 июля они перестали отвечать на звонки и сообщения.

Ожидалось, что свой сплав группа из пяти человек завершит 5 июля в 18:00 по местному времени (10:00 мск). Резервный срок окончания маршрута был установлен на 6 июля на девять утра (01:00 мск), однако к этому времени исчезнувшие люди на связь также не вышли. Спасатели уже начали поиски туристов. В операции дополнительно задействовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Казани водитель такси напал на подростка на пешеходном переходе. В конфликт вмешались прохожие, они вызвали полицию и скорую помощь.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0