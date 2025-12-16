Агрегатор Metacritic назвал худшие игры 2025 года

16 декабря 2025, 14:03

Фото: iStock/Kerkez

Агрегатор оценок Metacritic составил рейтинг самых низкооцененных игр 2025 года по версии журналистов и геймеров. Лидером антирейтинга стал приключенческий экшен MindsEye для PS5 с крайне низкой оценкой 28 из 100.