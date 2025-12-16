Агрегатор Metacritic назвал худшие игры 2025 года
Агрегатор оценок Metacritic составил рейтинг самых низкооцененных игр 2025 года по версии журналистов и геймеров. Лидером антирейтинга стал приключенческий экшен MindsEye для PS5 с крайне низкой оценкой 28 из 100.
Журналисты Metro GameCentral описали проект как «недоработанный тайтл, один из худших релизов современной эпохи».
На втором месте оказался мобильный проект Fire Emblem Shadows для iOS, получивший 37 баллов. Критики отметили поверхностный сюжет и скучный игровой процесс. Замкнула топ-3 Blood of Mehran, которая подверглась критике за устаревший геймплей, слабый сценарий и посредственную графику.
В список худших также вошли Spy Drops (39), Gore Doctor (40), Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition (43), Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44), QUByte Classics: Glover (44), Scar-Lead Salvation (44) и Fast & Furious: Arcade Edition (45). Все проекты характеризуются низким уровнем исполнения и плохими отзывами от профессионалов и игроков.
