Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 28% за 11 месяцев

11 декабря 2025, 10:50

Фото: iStock/Fahroni

В России продолжает расти спрос на новые автомобили премиального сегмента. По информации «Автостата» и ППК, за январь–ноябрь было продано 638 машин класса Luxury, что на 28% больше, чем годом ранее.