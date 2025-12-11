Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 28% за 11 месяцев
В России продолжает расти спрос на новые автомобили премиального сегмента. По информации «Автостата» и ППК, за январь–ноябрь было продано 638 машин класса Luxury, что на 28% больше, чем годом ранее.
В ноябре рынок также показал заметный прирост: реализовано 65 автомобилей — на 51% выше показателя ноября 2024 года. Лидером месяца стал Bentley с результатом 20 проданных машин. На втором месте — Lamborghini (18 единиц), далее следует Rolls-Royce с 14 автомобилями. Кроме того, российским покупателям было передано семь Ferrari, а также по три Aston Martin и Maserati.
Самой востребованной моделью ноября стал Lamborghini Urus, разошедшийся тиражом в 17 экземпляров. Предыдущий фаворит Rolls-Royce Cullinan сместился на вторую позицию — 10 проданных машин. Такой же объём показал Bentley Continental GT, разделив вторую строчку рейтинга.
Читайте также: