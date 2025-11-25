Мужчин с усами как у Педро Паскаля назвали самыми сексуальными
Мужчины с усами, как у чилийско-американского актера Педро Паскаля, стали символом сексуальности. Daily Mail сообщает о результатах нового опроса, в котором участвовали 2,5 тысячи женщин из Великобритании.
Согласно данным, 70% респонденток считают мужчин с бородой или усами более привлекательными, чем тех, кто имеет накачанное тело. Эксперт по знакомствам Сильвия Линзалоне отметила, что времена идеальных кубиков пресса уходят в прошлое. Растительность на лице придает мужчинам индивидуальность и уверенность. Женщины ценят аутентичность и загадочность больше, чем физическую эстетику.
В своем рейтинге 19% выбрали шевронные усы, как у американского актера Тома Селлека, а 16% отдали предпочтение щетине. Замыкают пятерку самых привлекательных типов растительности на лице ухоженная борода (13%) и аккуратно подстриженная эспаньолка (9%).
