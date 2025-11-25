Мужчин с усами как у Педро Паскаля назвали самыми сексуальными

25 ноября 2025, 13:59

Daily Mail: 70% женщин назвали мужчин с усами как у Педро Паскаля сексуальными

Педро Паскаль (Фото: Instagram* @pascalispunk)

Мужчины с усами, как у чилийско-американского актера Педро Паскаля, стали символом сексуальности. Daily Mail сообщает о результатах нового опроса, в котором участвовали 2,5 тысячи женщин из Великобритании.