Достижения.рф

Агрессивная собака нападает на детей по дороге в школу в Новосибирске

Фото: iStock/Volodymyr_Plysiuk

Агрессивная бездомная собака нападает на детей по дороге в школу в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.



Так, Ксения Рыбаченко сообщила, что животное нападает на детей в районе пересечения Калужской улицы и 9-го Калужского переулка.

«Раньше собака просто лаяла, когда видела детей, а 1 декабря бросилась и порвала девочке куртку, девочка пятилась до дома, закрывалась сумкой. Недавно собака также пыталась напасть на прохожего мужчину», — рассказала женщина в разговоре с Om1 Новосибирск.

Она пояснила, что взрослые не всегда могут провожать детей в школу, а идти в обход очень далеко.

Рыбаченко добавила, что на место дважды приезжали специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных. Они просто посмотрели на собаку и оставили её на месте. Местные жители обратились в Следственный комитет.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0