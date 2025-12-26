Агрессивная собака нападает на детей по дороге в школу в Новосибирске
Агрессивная бездомная собака нападает на детей по дороге в школу в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
Так, Ксения Рыбаченко сообщила, что животное нападает на детей в районе пересечения Калужской улицы и 9-го Калужского переулка.
«Раньше собака просто лаяла, когда видела детей, а 1 декабря бросилась и порвала девочке куртку, девочка пятилась до дома, закрывалась сумкой. Недавно собака также пыталась напасть на прохожего мужчину», — рассказала женщина в разговоре с Om1 Новосибирск.
Она пояснила, что взрослые не всегда могут провожать детей в школу, а идти в обход очень далеко.
Рыбаченко добавила, что на место дважды приезжали специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных. Они просто посмотрели на собаку и оставили её на месте. Местные жители обратились в Следственный комитет.