Агрессивная собака нападает на детей по дороге в школу в Новосибирске

26 декабря 2025, 15:11

Фото: iStock/Volodymyr_Plysiuk

Агрессивная бездомная собака нападает на детей по дороге в школу в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.





Так, Ксения Рыбаченко сообщила, что животное нападает на детей в районе пересечения Калужской улицы и 9-го Калужского переулка.





«Раньше собака просто лаяла, когда видела детей, а 1 декабря бросилась и порвала девочке куртку, девочка пятилась до дома, закрывалась сумкой. Недавно собака также пыталась напасть на прохожего мужчину», — рассказала женщина в разговоре с Om1 Новосибирск.