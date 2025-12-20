«Безопасность детей»: В Госдуме требуют ужесточить отлов собак по всей России

20 декабря 2025, 21:15

Депутат Останина: приоритет — безопасность детей, а не новые законы о собаках

Фото: Istock/Osobystist

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала гибель девочки после нападения собак в Татарстане. Она заявила, что нужно не менять законы, а требовать их исполнения от властей и подрядчиков.





В беседе с «Татар-информом» Останина отметила, что 29 регионов уже ввели правила безвозвратного отлова безнадзорных животных, и эту меру следует распространить на всю страну.



Рабочая группа Госдумы подготовила 22 законопроекта. Восемь уже внесли в парламент, ключевой из них обязывает регистрировать животных.

«Если у нас получится принять этот закон в начале января, при регистрации животных мы будем знать, хозяйское это животное или бесхозное. Если у него нет хозяина, то надо иметь волю для того, чтобы отловить это животное, определить его в пункт временного содержания и понять, сколько оно там будет находиться», — пояснила депутат.