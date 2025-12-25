Ученые: Собаки хорошо влияют на социализацию подростков и делают их счастливее
Наличие собаки в семье положительно влияет на социальные навыки подростков и их эмоциональное состояние, а также может оказывать биологическое воздействие на организм через передачу бактерий, влияющих на гормоны привязанности. Это выяснили ученые Университета Азабу в Японии
Как сообщает издание The Japan Times, исследование показало, что подростки, растущие в домах с собаками, чаще проявляют открытость, уверенность в общении и легче устанавливают социальные контакты. Ученые связывают это не только с эмоциональной связью с питомцем, но и с регулярным взаимодействием с окружающими во время прогулок и ухода за животным.
Отдельное внимание исследователи уделили микробиому. В рамках эксперимента были изучены образцы слюны около 350 детей, включая примерно 100 участников, проживающих в семьях с собаками. Полученные бактерии пересадили лабораторным мышам.
Наблюдения показали, что животные, получившие такие бактерии, становились более социально активными, чаще проявляли интерес к незнакомым особям и охотнее вступали во взаимодействие. Ученые полагают, что эффект может быть связан с влиянием бактерий на выработку окситоцина.
В дальнейшем специалисты планируют определить конкретные виды микроорганизмов, отвечающих за изменения поведения, а также оценить, насколько устойчивым подобный эффект является у человека.
