Ученые: Собаки хорошо влияют на социализацию подростков и делают их счастливее

25 декабря 2025, 18:36

Фото: iStock/Julia Suhareva

Наличие собаки в семье положительно влияет на социальные навыки подростков и их эмоциональное состояние, а также может оказывать биологическое воздействие на организм через передачу бактерий, влияющих на гормоны привязанности. Это выяснили ученые Университета Азабу в Японии