Под Ростовом задержали хозяйку приюта, где нашли трупы животных
В Ростовской области задержали хозяйку приюта «Забытые сердца» в Аксайском районе, где нашли трупы собак и кошек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, женщина халатно относилась к своим обязанностям по содержанию питомцев, что привело к их гибели. Сейчас она находится в отделе полиции.
Точное число погибших животных устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 245 УК: «Жестокое обращение с животными». Полиция проводит проверку, а прокуратура контролирует ее ход и итоги.
