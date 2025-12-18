Агрессивный енот рухнул с потолка ресторана в США и покусал гостя
В американском городе Лейк-Дженива в ресторан через потолок провалился крупный енот, устроив переполох среди посетителей. Об этом сообщает Fox News.
Животное упало прямо в заполненный обеденный зал и распугало гостей. Один из мужчин попытался поймать енота, но тот укусил его. После этого зверёк начал шипеть и угрожающе бросаться на людей, и никто больше не решался к нему приблизиться.
На место прибыли полицейские и специалисты по дикой природе. Енота загнали в угол, поймали специальной петлёй и накрыли мусорным контейнером. Позже животное усыпили и отправили на проверку на бешенство, чтобы определить дальнейшее лечение пострадавшего, который сейчас находится в больнице.
