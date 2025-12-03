Енот проник в алкомаркет, напился и уснул в туалете

03 декабря 2025, 15:46

В США енот устроил погром в алкомаркете и уснул пьяным в туалете

Фото: iStock/amadeusamse

Необычного взломщика алкомаркета поймали в американском штате Виргиния. Подробности приводит People.





Стражи порядка прибыли к магазину после сообщения о том, что кто-то пробрался внутрь и устроил погром. Неизвестный снес бутылки с полок и разбил их. Вскоре преступника нашли — им оказался енот.



Пушистый устроил беспорядок, напился и уснул в туалете. Несмотря на высокий уровень интоксикации, зверек выжил. Историю с юмором прокомментировали в полиции.



«Офицер Мартин благополучно задержал нарушителя в маске и доставил его в вольер, чтобы тот протрезвел перед допросом. После нескольких часов сна и при полном отсутствии травм (за исключением, пожалуй, тяжкого похмелья) он был выпущен обратно на волю. Будем надеяться, что он усвоил, что взлом и проникновение — это не выход», — написали там.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>