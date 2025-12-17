В США уснувший пьяный в алкомаркете енот оказался рецидивистом
Известный в интернете енот, прославившийся после пьяного похода в магазин, имеет криминальное прошлое. По словам сотрудников службы защиты животных США, он неоднократно проникал в другие здания, включая государственные учреждения.
Сотрудница службы Саманта Мартин рассказала подкасту Hear In Hanover, что зверёк ранее пробрался в студию карате и Департамент транспортных средств, где даже утащил несколько закусок.
Енот стал знаменит после инцидента в алкомаркете, когда разбил бутылки и уснул в туалете. Мартин отметила, что, несмотря на проделки, животное, похоже, наслаждается своей жизнью.
Читайте также: