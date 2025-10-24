В Краснодарском крае начнут массовый отстрел енотов из-за угрозы экосистеме

24 октября 2025, 16:42

Фото: iStock/Wirestock

Власти Краснодарского края приняли решение о массовом отстреле енотов — численность этих животных в регионе превысила норму и начала представлять угрозу для экосистемы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.