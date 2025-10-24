В Краснодарском крае начнут массовый отстрел енотов из-за угрозы экосистеме
Власти Краснодарского края приняли решение о массовом отстреле енотов — численность этих животных в регионе превысила норму и начала представлять угрозу для экосистемы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, в регионе насчитывается более семи тысяч особей. Такое увеличение популяции нарушает природный баланс, разрушает пищевые цепочки и негативно сказывается как на фауне, так и на флоре.
Еноты ведут себя как хищники — уничтожают рептилий, амфибий и мелких млекопитающих. Из-за них почти исчезли колхидские жабы и малоазиатские лягушки. Животные также конкурируют с другими видами за пищу и являются переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство, аскаридоз, лептоспироз, чуму плотоядных и столбняк. Кроме вреда для дикой природы, еноты создают проблемы и для людей — они разоряют дачные участки, грабят дома, разносят мусор и уничтожают посевы.
Наибольшая концентрация енотов зафиксирована в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. В норме популяция остаётся лишь в Новороссийске, Геленджике, Северском и Крымском районах.
