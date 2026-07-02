Агрессия возглавила список главных претензий россиян к начальству

02 июля 2026, 08:08

РИА Новости: чаще всего в поведении руководства россиянам не нравится агрессия

Фото: iStock/fizkes

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по развитию HR-бренда Dream Job выяснили, что чаще всего сотрудников раздражает агрессивное поведение руководителей — и открытое, и завуалированное. Об этом пишет РИА Новости.