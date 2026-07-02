Агрессия возглавила список главных претензий россиян к начальству
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по развитию HR-бренда Dream Job выяснили, что чаще всего сотрудников раздражает агрессивное поведение руководителей — и открытое, и завуалированное. Об этом пишет РИА Новости.
Как показало исследование, именно этот пункт лидирует среди негативных отзывов о начальстве. На него приходится 13,31 процента всех упоминаний. При этом многие работники, даже сталкиваясь с таким стилем общения, не спешат увольняться и готовы советовать компанию другим.
В число самых заметных «красных флагов» вошло и нарушение личных границ. Такой фактор встречается в 1,94 процента отзывов. Следом идет токсичность — ее отметили в 1,02 процента случаев.
Среди других причин недовольства респонденты назвали обесценивание, некомпетентность руководителя, несправедливое отношение, излишний контроль и фаворитизм. Доли этих пунктов составили 0,86, 0,77, 0,64, 0,62 и 0,5 процента соответственно.
Эксперты отмечают, что стиль управления напрямую влияет не только на атмосферу в коллективе, но и на общую эффективность команды. Напряженные отношения с руководством могут снижать мотивацию сотрудников, усиливать эмоциональное выгорание и ухудшать качество внутренней коммуникации.
При этом для соискателей отзывы действующих и бывших работников все чаще становятся одним из ключевых факторов при выборе места работы. Репутация руководства и корпоративной культуры постепенно приобретает не меньшее значение, чем уровень зарплаты, социальный пакет и карьерные перспективы.
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