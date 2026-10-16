Агроэксперт объяснил, почему энергетики не избавляют от усталости
Кофеин в энергетиках временно повышает бодрость, но не заменяет сон и отдых
Энергетические напитки временно снижают сонливость, но не восполняют энергию организма. Об этом RT рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications, агроэксперт Илья Березнюк.
По словам специалиста, основной действующий компонент энергетиков — кофеин. Он помогает на время почувствовать бодрость и может улучшить концентрацию, однако не заменяет сон и восстановление. Особенно проблематично регулярно пить энергетики, отметил Березнюк. Для большинства здоровых взрослых людей ориентиром служит до 200 мг кофеина за один приём и до 400 мг в сутки.
«Но считать нужно кофеин из всех источников. Например, из энергетика, кофе, чая, колы, спортивных добавок и некоторых лекарств», — подчеркнул он.Если после большой банки энергетика выпить ещё несколько чашек кофе, суммарное количество кофеина может превысить рекомендуемый уровень. Его избыток способен вызвать нарушения сна, тревожность, дрожь, учащённое сердцебиение и временное повышение артериального давления.
«Для людей с гипертонией, аритмиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, паническими атаками и бессонницей даже меньшая доза может оказаться нежелательной», — отметил Березнюк.При этом таурин, который часто входит в состав таких напитков, не считается главным фактором риска при концентрациях, характерных для обычных энергетиков. По словам Березнюка, больше внимания стоит уделять количеству кофеина, а в сладких напитках — ещё и содержанию сахара.
Эксперт рекомендует проверять состав энергетиков, учитывать кофеин из всех источников, не пить несколько банок подряд и избегать употребления перед сном. Использовать такие напитки как постоянный способ борьбы с усталостью также не стоит.