Агроэксперт объяснил, почему энергетики не избавляют от усталости

16 октября 2026, 11:13

Кофеин в энергетиках временно повышает бодрость, но не заменяет сон и отдых

Фото: istockphoto / bauwimauwi

Энергетические напитки временно снижают сонливость, но не восполняют энергию организма. Об этом RT рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications, агроэксперт Илья Березнюк.





По словам специалиста, основной действующий компонент энергетиков — кофеин. Он помогает на время почувствовать бодрость и может улучшить концентрацию, однако не заменяет сон и восстановление. Особенно проблематично регулярно пить энергетики, отметил Березнюк. Для большинства здоровых взрослых людей ориентиром служит до 200 мг кофеина за один приём и до 400 мг в сутки.

«Но считать нужно кофеин из всех источников. Например, из энергетика, кофе, чая, колы, спортивных добавок и некоторых лекарств», — подчеркнул он.

«Для людей с гипертонией, аритмиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, паническими атаками и бессонницей даже меньшая доза может оказаться нежелательной», — отметил Березнюк.