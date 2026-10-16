Карантин из‑за ОРВИ и гриппа вводят в школах и детских садах по всей России
Из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в российских школах и детских садах начали вводить карантинные меры. Они действуют как минимум в десяти регионах, пишет газета «Известия».
При этом в целом по стране уровень заболеваемости респираторными инфекциями вторую неделю подряд идёт на спад. По данным академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, за последнюю неделю превышение эпидемического порога по суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 20% зафиксировано лишь в Тверской области.
Врач-инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова пояснила, что карантин в детских коллективах — это не полная изоляция заболевших, а мера, которая не допускает в группу новых людей. Такой подход помогает снизить концентрацию вируса в коллективе.
Эксперт отметила условный характер карантинных мер: их главная цель — сдержать распространение инфекции. Для защиты от вирусов важно носить маски, по возможности избегать массовых мероприятий, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку. Одной из наиболее эффективных мер профилактики остаётся вакцинация.
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