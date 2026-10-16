Тренер Степаненко объяснил, как правильно тренироваться после недосыпа

16 октября 2026, 09:45

Тренер Степаненко: после недосыпа нужно снизить интенсивность тренировки

Фото: istockphoto / interstid

Недостаток сна снижает концентрацию и уровень энергии, поэтому привычные тренировки могут даваться сложнее. Как заниматься после бессонной ночи, Life.ru рассказал тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Евгений Степаненко.





По словам специалиста, одна бессонная ночь не всегда требует полного отказа от физической активности. Однако нагрузку необходимо скорректировать с учётом самочувствия.



Прежде всего стоит снизить интенсивность занятий. Если вы спали меньше обычного, не нужно выполнять упражнения на пределе возможностей. Лучше уменьшить рабочий вес и количество подходов, выбрать лёгкую силовую тренировку или умеренное кардио. При слабости или головокружении занятие следует отменить.



Также важно следить за техникой выполнения упражнений. Из-за снижения концентрации после недосыпа человек может непроизвольно менять амплитуду движений или округлять спину. Тренер рекомендует сбавить темп и внимательно контролировать каждое движение.



Кроме того, следует увеличить продолжительность отдыха между подходами до 90–120 секунд и добавить упражнения для восстановления дыхания.



«Эти простые правила помогут не выбиться из графика тренировок, а облегчённые занятия никак не помешают прогрессу. Однако важно помнить, что регулярные недосыпы и игнорирование усталости могут замедлять и усложнять процесс восстановления, увеличивать количество ошибок при выполнении упражнений и повышать риск получения травм», — подчеркнул Степаненко.