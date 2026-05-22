Агроном Ганичкина призвала дачников не торопиться с высадкой рассады в грунт

22 мая 2026, 15:14

Высаживать теплолюбивые культуры в открытый грунт еще рано. Об этом садоводам рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.





По ее словам, для высаживания огурцов, помидоров, тыквы и кабачков стоит подождать до 1 июня. Но уже сейчас можно посеять морковь, свеклу, горох, бобы, зеленые культуры, салаты, сельдерей, а также кабачки и патиссоны семенами.





«Если огородники живут на даче постоянно, они могут попробовать раньше высадить часть рассады — например, томаты или кабачки. Однако в таком случае важно внимательно следить за погодой. Если будет понижение температуры, на грядку нужно поставить дуги и накрыть укрывным материалом или пленкой», — объяснила Ганечкина в разговоре с Life.ru.