Агроном Ганичкина призвала дачников не торопиться с высадкой рассады в грунт
Высаживать теплолюбивые культуры в открытый грунт еще рано. Об этом садоводам рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.
По ее словам, для высаживания огурцов, помидоров, тыквы и кабачков стоит подождать до 1 июня. Но уже сейчас можно посеять морковь, свеклу, горох, бобы, зеленые культуры, салаты, сельдерей, а также кабачки и патиссоны семенами.
«Если огородники живут на даче постоянно, они могут попробовать раньше высадить часть рассады — например, томаты или кабачки. Однако в таком случае важно внимательно следить за погодой. Если будет понижение температуры, на грядку нужно поставить дуги и накрыть укрывным материалом или пленкой», — объяснила Ганечкина в разговоре с Life.ru.
Эксперт напомнила, что перцы, баклажаны, арбузы и дыни чувствительны к похолоданию, и уже при температуре около +10 °С эти растения могут остановиться в росте.