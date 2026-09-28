Агроном назвал культуры, которые можно вырастить в квартире
Агроном бренда «Фитактив» Николай Бессарабов рассказал, какие растения можно вырастить в квартире.
По его словам, которые приводит VSE42.Ru, дома хорошо приживаются культуры с небольшой корневой системой и коротким периодом роста. Самым простым вариантом он назвал зелень — салат, рукколу, укроп, петрушку, зеленый лук, базилик и шпинат.
При правильно подобранном освещении можно также получить урожай томатов черри и компактных сортов огурцов. Для квартиры эксперт рекомендует выбирать карликовые томаты и партенокарпические огурцы, которые формируют плоды без насекомых-опылителей.
Меньше всего для дома подходят высокорослые томаты, обычные сорта огурцов для открытого грунта, крупные плодовые деревья и требовательные экзотические культуры — они занимают много места и нуждаются в особом микроклимате.
При выборе растения специалист советует учитывать реальные условия квартиры: количество света, объем горшка и возможность частого ухода.
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