Агроном назвал культуры, которые можно вырастить в квартире

28 сентября 2026, 18:46

Агроном Бессарабов: томаты черри и зелень можно вырастить в квартире

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Агроном бренда «Фитактив» Николай Бессарабов рассказал, какие растения можно вырастить в квартире.