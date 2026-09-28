Юрист рассказала о наказании за граффити на зданиях и транспорте

28 сентября 2026, 17:48

Юрист Ярмуш: штраф за граффити может достигать до 40 тысяч рублей

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

Штраф до 40 тыс. рублей и лишение свободы могут грозить за нанесение граффити на здания и общественный транспорт. Об этом «Москве 24» рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.





Ранее в Сети появилось видео с электричкой, вагоны которой полностью покрыли разноцветными граффити. Юрист напомнила, что наносить рисунки и надписи на общественный транспорт запрещено.



За такие действия может наступить ответственность по статье 214 УК РФ о вандализме. Она предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.



Эта же статья может применяться при нанесении граффити на здания, остановки общественного транспорта и объекты культуры, включая памятники.



«Однако если ущерб признают незначительным, допустим, кто-то сделает небольшую надпись, то могут применить статью об уничтожении или повреждении чужого имущества (7.17 КоАП РФ). По ней виновного оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей. Также действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ). Тогда штраф составит от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Либо виновного арестуют до 15 суток», — добавила Ярмуш.