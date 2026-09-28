Юрист рассказала о наказании за граффити на зданиях и транспорте
Штраф до 40 тыс. рублей и лишение свободы могут грозить за нанесение граффити на здания и общественный транспорт. Об этом «Москве 24» рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее в Сети появилось видео с электричкой, вагоны которой полностью покрыли разноцветными граффити. Юрист напомнила, что наносить рисунки и надписи на общественный транспорт запрещено.
За такие действия может наступить ответственность по статье 214 УК РФ о вандализме. Она предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.
Эта же статья может применяться при нанесении граффити на здания, остановки общественного транспорта и объекты культуры, включая памятники.
«Однако если ущерб признают незначительным, допустим, кто-то сделает небольшую надпись, то могут применить статью об уничтожении или повреждении чужого имущества (7.17 КоАП РФ). По ней виновного оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей. Также действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ). Тогда штраф составит от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Либо виновного арестуют до 15 суток», — добавила Ярмуш.При этом наносить рисунки на здания в некоторых случаях можно, но для этого необходимо получить разрешение собственника. Само изображение также должно соответствовать требованиям законодательства.
Если граффити содержит мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, ответственность наступает по части 2 статьи 214 УК РФ. В таком случае нарушителю может грозить ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет, а также лишение свободы на тот же срок.
Более строгое наказание предусмотрено за граффити и надписи с пропагандой наркотиков. По статье 230 УК РФ суд может назначить ограничение свободы до трех лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет, подчеркнула Ярмуш.
Кроме того, собственник поврежденного объекта вправе потребовать через суд полного возмещения причиненного ущерба.