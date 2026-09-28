Экстракт одной ягоды оказался способен замедлить старение кожи

28 сентября 2026, 18:14

Nutrients: экстракт черники может смягчить признаки старения кожи

Фото: iStock/Arx0nt

Экстракт черники смягчил признаки старения кожи крыс, которых длительное время кормили сильно обжаренной пищей. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nutrients.