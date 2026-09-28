Экстракт одной ягоды оказался способен замедлить старение кожи
Экстракт черники смягчил признаки старения кожи крыс, которых длительное время кормили сильно обжаренной пищей. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nutrients.
В течение 16 месяцев грызуны получали рацион с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (AGE), которые образуются при сильном нагреве еды. У крыс это ускоряло возрастные изменения кожи: эти соединения копились в крови и тканях, эпидермис и роговой слой истончались, а показатели клеточного старения росли.
Часть животных ежедневно дополнительно получала экстракт европейской черники, богатый антоцианами. У них накапливалось меньше AGE, структура кожи сохранялась лучше, а признаки клеточного старения были слабее. Кроме того, черника частично восстанавливала нарушенный жировой обмен в коже, включая соединения, необходимые для защитного барьера. Вместе с тем снижалась воспалительная активность.
Авторы уверены, что антоцианы из черники могут защищать кожу от последствий накопления продуктов гликирования.
Читайте также: