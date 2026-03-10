Врач назвал причины чувства резкого падения при засыпании

10 марта 2026, 13:05

Daily Mirror: чувство падения при засыпании объясняется древним рефлексом

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Вздрагивание и ощущение падения при засыпании возникает из-за того, что мозг ошибочно воспринимает расслабление мышц как угрозу падения и посылает телу сигнал резко сократиться. Об этом рассказал британский врач общей практики Амир Хан в беседе с Daily Mirror.