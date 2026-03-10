Врач назвал причины чувства резкого падения при засыпании
Вздрагивание и ощущение падения при засыпании возникает из-за того, что мозг ошибочно воспринимает расслабление мышц как угрозу падения и посылает телу сигнал резко сократиться. Об этом рассказал британский врач общей практики Амир Хан в беседе с Daily Mirror.
По словам эксперта, гипнагогический рывок представляет собой непроизвольное сокращение мышц, происходящее в момент перехода от бодрствования ко сну. Мышцы постепенно расслабляются, но мозг иногда ошибочно воспринимает это как падение, посылая телу сигнал, чтобы оно «схватило» человека. Это приводит к внезапному вздрагиванию и возможному пробуждению, пояснил Хан.
Ряд исследователей полагает, что этот механизм может быть древним рефлексом выживания. Вероятно, у наших далеких предков, спавших на деревьях, такой рефлекс помогал избежать падения: внезапное напряжение мышц заставляло тело резко напрячься.
Врач отметил, что в большинстве случаев гипнагогические рывки не представляют опасности. Чаще всего они происходят из-за стресса, усталости или употребления кофе перед сном. Однако, если такие приступы становятся частыми, усиливаются или сопровождаются болевыми ощущениями, специалист советует обратиться к врачу для проверки возможных нарушений сна.
