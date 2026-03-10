Представители Подмосковья вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

10 марта 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» для участников из Центрального федерального округа будет проходить в Москве с 13 по 16 марта. За выход в финал сразятся более 1 800 участников свыше 340 семейных команд, в числе которых есть и представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Конкурсантов ждут творческие, спортивные и интеллектуальные конкурсы, на которых они смогут проявить свои лучшие качества.





«Итоги подведут 16 марта: организаторы объявят имена семей, одержавших победу в полуфинале», — говорится в сообщении.